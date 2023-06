België gaat uitleg vragen aan Oekraïne over mogelijk gebruik van Belgische wapens in Russische regio Belgorod

De wapens die Westerse landen aan Oekraïne levert, mogen uitsluitend in Oekraïne worden gebruikt, om het grondgebied te verdedigen tegen de Russische invasie. Dat zegt ook minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), in een reactie op de berichtgeving van The Washington Post. Volgens Dedonder staat dat ook uitdrukkelijk vermeld in documenten die bij elke wapenlevering worden meegegeven. Bij elke levering wordt volgens Dedonder ook herhaald dat de wapens enkel door het reguliere leger van Oekraïne mogen worden gebruikt.