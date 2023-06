Winnende vogel fluit 1.027 liedjes in uur tijd op BK vinkenzetting in Koekelare

Vlaanderen telt ongeveer 5.500 vinkeniers. De gemiddelde leeftijd van de Vlaamse vinkenier is 60 jaar. "Sinds de coronacrisis is het aantal vinkenverenigingen en vinkeniers in dalende lijn", zegt Benny. "Vinkeniers worden te oud of overlijden. Sommigen zien het ook niet zitten om opnieuw te starten als een of meerdere van hun vinken sterft. En de instroom van jonge mensen is er, maar beperkt."