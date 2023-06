Bouwvallige schouw stort neer op voetpad in Sint-Niklaas: “Gelukkig wandelde of fietste er niemand voorbij”

Vanmorgen merkten voorbijgangers in de straat Tereken in Sint-Niklaas brokstukken op op het trottoir en het fietspad. Het puin bleek afkomstig te zijn van een bouwvallige schouw op een leegstaande woning.

Volgens buurtbewoner en voormalig gemeenteraadslid Patric Gorrebeeck, die het puin ook zelf had zien liggen, staan de woningen al lange tijd leeg en verkeren ze in bouwvallige toestand. “Gelukkig deed het incident zich voor toen er geen mensen voorbijwandelden of -fietsten en was er ook amper materiële schade. Een geluk bij een ongeluk dus. Maar ik ga bij het stadsbestuur aandringen om de woningen aan een inspectie te onderwerpen en vragen om de eigenaar te contacteren om de nodige beveiligingsmaatregelen te nemen,” voegt Gorrebeeck eraan toe.

Een ploeg van de politie kwam langs om het voetpad en fietspad opnieuw vrij te maken en de onmiddellijke omgeving te beveiligen.