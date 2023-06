Toeterende en driftende autokaravaan in Glabbeek: burgemeester post filmpje op sociale media

"Iedereen is welkom om te feesten in Glabbeek", zegt de burgemeester nog. "Maar iedereen moet zich aan de regels houden. Of dit nu een trouwfeest is met buitenlandse tradities of een zatte fuif van lokale jongeren, de nachtrust van de omwonenden zullen we in Glabbeek altijd respecteren", besluit hij.