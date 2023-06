Conner Rousseau met monsterscore herverkozen als Vooruit-voorzitter: "Eerst onze partij hervormd, nu het land"

"Vier jaar geleden was niemand nog geïnteresseerd in wat we te zeggen hadden, vier jaar later staan we er weer. Een en ondeelbaar", blikte Rousseau terug op zijn eerste termijn als voorzitter. Vooruit houdt vandaag zijn congres en familiedag in Plopsaland De Panne.

"We hebben eerst onszelf hervormd en nu zijn we klaar om het ganse land te hervormen. Niemand houdt ons nog tegen", verzekerde de voorzitter tijdens zijn speech.