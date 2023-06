Duizend Gentenaars dobberen in Houtdok om open zwemzones te eisen

Het is al het tweede jaar op rij dat enkele vzw’s de "Dobberdag" organiseren in het Gentse Houtdok. Op die plaats bevindt zich een strand, van waaruit het aanlokkelijk is om op een warme dag in het water te gaan. Maar zwemmen is op die plaats streng verboden. De bodem is er sterk vervuild en er liggen ook betonnen platen die de zwemmers zouden kunnen verwonden.

“Gelukkig mogen we wel dobberen”, zegt Hannes Cosyns van Waterland vzw. “Maar we zouden liever zwemmen. Op Vlaams niveau zijn ze er wel mee bezig, in Europa zijn we het enige land waar je niet op eigen verantwoordelijkheid in het water mag.”