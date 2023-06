Erdogan benoemt voormalige Brusselse politica tot minister bij herschikking Turkse regering

In zijn nieuwe regering heeft Erdogan - zoals je op de bovenstaande foto kan zien - slechts één vrouw benoemd en dat is Mahinur Özdemir Göktas. De politica werd geboren in België en was gemeenteraadslid in Schaarbeek. Ze werd in 2009 als eerste hoofddoekdragende politica verkozen in het Brusselse parlement, voor CDH.