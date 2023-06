Klant keert niet terug na testrit in Blankenberge: elektrische fiets van 2.500 euro gestolen

Helaas is het niet de eerste keer dat er een fiets gestolen wordt bij Christophe. "Vorig jaar hebben we iets gelijkaardigs meegemaakt. Een klant liet zijn gsm achter voor de testrit en toonde zelfs dat de gsm echt werkte. Hij keerde een eerste keer terug met de fiets, maar wilde in de winkel eerst nog eens telefonisch overleggen met zijn partner. Daarna vroeg de klant of hij een testrit mocht doen met een andere fiets."

De dief had ondertussen het vertrouwen van de verkopers gewonnen en ging er tijdens de tweede testrit vandoor met de fiets. “Toen bleek dat de gsm die hij de tweede keer had achterlaten, omgeruild was voor een kapotte. Het zijn heel erg sluwe technieken.”