Fout met signalisatie lijkt oorzaak te zijn van zwaar treinongeluk in India

Volgens media is het ongeluk veroorzaakt door een menselijke fout. De ene passagierstrein die bij het ongeluk was betrokken, zou groen licht hebben gekregen om op het hoofdspoor te rijden, maar zou zijn afgeleid naar een spoor waarop al een goederentrein reed. De passagierstrein reed met een snelheid van 130 kilometer per uur in op de goederentrein, waardoor drie wagons op een naastliggend spoor terechtkwamen. De tweede passagierstrein reed vervolgens op die wagons in.