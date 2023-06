Grijze asfaltvlakte rond jeugdsite Jeugdpad in Koersel omgevormd tot groene ontmoetingsplaats

Bij de vernieuwde site is er zichtbaar veel aandacht besteed aan vergroening. Er is gezorgd voor een speelweide, verschillende soorten fruitbomen, een wadi en de locatie is 150 meter aan hagen rijker. Je kan de site vlot bereiken via een fietspad van 3 (en op sommige plekken 4) meter breed en er is ook gezorgd voor 66 vaste parkeerplaatsen waarvan 4 voor mensen met een beperking. Bij grote evenementen kan er plaats gemaakt worden voor 105 voertuigen.