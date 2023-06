Historische Fiertelommegang Ronse lokt massa volk: nooit eerder wandelden zoveel mensen mee

Wim Vandenhoucke was aan zijn eerste editie bezig als voorlezer. Aan het kruis van Wattripont had hij er een rozenkrans opzitten. “Dat zijn 50 weesgegroetjes en 10 onzevaders” zegt hij. “In totaal heb ik nu 130 weesgegroetjes voorgelezen. Hier is het gebed in het Frans, en dat laat ik voor mijn collega Jean-Marie. In Rozenaken krijgen we een middagmaal aangeboden, vandaar gaat het naar de top van de Kruisstraat om mee met de stoet Ronse binnen te wandelen.”