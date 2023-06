Holsbeek richt nieuw stukje natuur in voor bedreigde kamsalamander: "Ook vleermuizen en libellen profiteren ervan" 

In de nabijgelegen gemeente Wilsele leeft wel een gezonde groep kamsalamanders, die door de nieuwe habitat naar Holsbeek zou kunnen uitbreiden. "Maar voor zo'n klein dier liggen Wilsele en Holsbeek te ver uit elkaar om op eigen kracht naar daar te gaan", geeft Bert Vandebosch van Regionaal Landschap Noord-Hageland toe. "Door kleinere projecten te realiseren, creëren we stapstenen om de soort eventueel weer naar Holsbeek te brengen. Het is in de toekomst bijvoorbeeld mogelijk dat we de beestjes zelf naar daar brengen. Maar eerst is het belangrijk dat het gebied eerst helemaal op punt is."