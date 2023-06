Karren en kisten in alle vormen en kleuren, en de traagste deelnemer krijgt groot applaus: dit was de Landelijke Zeepkistenrace in Munte

Het pittoreske dorpje Munte is een kerk, een school en een paar huizen groot, maar zondagnamiddag was het er groot feest. Langs de steile Zink stoven verschillende kleurrijke vehikels naar beneden, tijdens de Landelijke Zeepkistenrace.

Het was nog maar de derde editie, omdat het coronavirus roet in het eten heeft gegooid. De massale inschrijvingen van bij de vorige edities bleven uit, en dat was een bewuste keuze van de organisatie. “Het is moeilijk om genoeg medewerkers te vinden”, zegt medeorganisator Jens Olsen (45). “En als het een overrompeling is, wordt het minder leuk om aan de bar te staan. Dit jaar doen we het meer op het gemak.”