Koelkast gedumpt op een Antwerps plein: blijkt afkomstig van restaurant in Merksem

Het wijkteam Atheneum, actief in het centrum van de stad, kon deze week twee sluikstorters identificeren die midden op een plein een koelkast hadden achtergelaten. Na onderzoek bleek dat de koelkast afkomstig was van een restaurant in Merksem. De twee sluikstorters kregen een GAS-boete en zullen mogelijk ook de opruimingskosten moeten betalen.