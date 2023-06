Parket opent geen onderzoek naar Acid voor belaging en laster, tenzij Reuzegommers nog een klacht indienen

Acid vond dat de rechter te lichte straffen heeft uitgesproken in de zaak-Sanda Dia. De jongeman overleed in 2018 na een studentendoop.



De YouTuber lanceerde een video van elf minuten waarin hij leden van de omstreden studentenclub Reuzegom bij naam noemde, hun jobs verklapte en foto's toonde. Acid beloofde ook nog een vervolg, hij kondigde een tweede filmpje aan met nieuwe namen.



Videosite YouTube haalde de video snel weg en schorste tijdelijk het account van Acid. In een reactie op Instagram (story) telde Acid af naar de opheffing van de schorsing. "Nog 6 dagen gebanned op YouTube, dan gaan we los", deelde hij donderdag met zijn 382.000 volgers.

De dag nadien verspreidde Acid een foto waarop hij een donker pak draagt. "Kga de freshest suit in de rechtszaal hebben."