Het was een razend spannende slotspeeldag, maar het doek is gevallen over de titelstrijd in de Jupiler Pro League: Antwerp heeft zich gekroond tot landskampioen in het voetbal. De ploeg speelde gelijkspel tegen KRC Genk, wat door de nederlaag van Union tegen Club Brugge genoeg was om de titel te pakken. Lees meer bij Sporza.