Lommel verwelkomt nieuwe inwoners opnieuw met boottocht

De eerste editie van het welkom per boot vond in 2019 plaats, maar door corona zijn we dit jaar aan de derde editie toe. “We vinden het belangrijk dat nieuwe inwoners zich onmiddellijk welkom voelen in onze stad”, zegt burgemeester Bob Nijs (CD&V). “Daarom nodigden we hen uit voor een rondvaart op plezierschip De Zander.” Dat schip voer langs de natuurgebieden in Lommel.