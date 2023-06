Honderden mensen betogen in Brussel tegen uitspraak in zaak-Sanda Dia, ook manifestaties in Gent en Brugge

De eerste protestactie is om 13 uur begonnen op het Poelaertplein, aan het justitiepaleis in Brussel. Onze verslaggever ter plaatse spreekt over een 200-tal aanwezigen.

"Het is voor mij heel duidelijk dat praktijk en theorie van het recht heel ver van elkaar staan", zegt rechtenstudente en organisator Eliza Plesea. "Het is blok, maar ik kan nu niet studeren voor mijn examens, wetende dat er zoveel onrecht is in het land waarin ik woon."

Mede-organisator Isabelle Tomasevic neemt ook het woord klassenjustitie in de mond. Ze spreekt ook van racisme, binnen justitie en in de samenleving. "Ik denk dat heel België verontwaardigd is en er boos van wordt omdat Sanda Dia geen rechtvaardigheid heeft gekregen."