Motorfiets blijft 2 kilometer onder wagen slepen na frontale botsing in Stekene: autobestuurder vlucht weg

Het ongeval deed zich in de nacht van zaterdag op zondag rond 00.15 uur voor. De politie werd toen opgeroepen omdat getuigen een persoon op de rijbaan hadden aangetroffen ter hoogte van het kruispunt van Drieschouwen met Voorhout.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en troffen een gewonde motorrijder aan. Maar van zijn motorfiets was er geen spoor. Even later kwam er een melding dat er een auto met Nederlandse nummerplaat geparkeerd stond langs de kant van de weg in de De Stroperstraat, ter hoogte van Gereedschappen Donckers en The Lakehouse.

De politie trof onder die wagen de geklemde motorfiets aan. De bestuurder had bijna 2 kilometer afgelegd na het ongeval en had dus al die tijd de motorfiets onder zijn wagen meegesleept. Van de bestuurder of inzittenden van de wagen was geen spoor te bekennen.

De Nederlandse politie is een opsporing gestart om de eigenaar en/of de bestuurder van het voertuig te vinden. De wagen stond alvast niet geseind als een gestolen voertuig. Volgens het onderzoek van de verkeersdeskundige zijn de auto en de motorfiets frontaal met elkaar in botsing gekomen.

De 25-jarige motorrijder uit Stekene, die door de klap van zijn voertuig werd geslingerd, werd naar het ziekenhuis gebracht maar verkeerde niet in levensgevaar.