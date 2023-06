Na twee jaar wachten wandelen inwoners Rieme nieuwe dorpskern in: “Vertraging door vliegtuigbommen en asbest”

“Rieme is tijdens de Tweede Wereldoorlog volledig platgebombardeerd”, zegt Evergems schepen van Openbare Werken Lucas Van der Meersch (CD&V). “Tijdens de werken werden we al snel geconfronteerd met dat oorlogsverleden. We hebben enkele vliegtuigbommen gevonden, waardoor quasi het hele dorp geëvacueerd moest worden. Bovendien zat de ondergrond ook nog eens vol met asbesthoudend materiaal, vermoedelijk door de destijds inderhaast afgebroken woningen. Daardoor hebben we ook verregaande veiligheidsmaatregelen moeten treffen.”