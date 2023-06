Nieuw Brigittinenpark moet Brusselse Jonctionwijk heropwaarderen

Het Brigittinenpark, zowat de toegangspoort tot de Marollen, werd de voorbije drie jaar volledig heringericht in samenspraak met de buurtbewoners. Naast het park, kregen enkele omliggende straten en de binnenplaats van de sociale woontorens Brigittinen een upgrade. Nieuw is ook een atelier voor metaal- en houtbewerking in de Spiegelstraat.