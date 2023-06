Olivier Vandecasteele genoot van pint en portie friet bij thuiskomst: "Hij is goed, hij is terug, hij is vrij"

In het kort:

Olivier Vandecasteele werd in 24 februari 2022 opgepakt tijdens een etentje bij vrienden in de Iraanse hoofdstad Teheran. Hij werd verdacht van spionage en belandde in de cel. Na een schijnproces werd hij veroordeeld tot 28 jaar cel. Later werd zijn straf zonder reden verzwaard naar 40 jaar cel en 74 zweepslagen.

Op 25 mei kwam Vandecasteele vrij, een dag later werd hij herenigd met zijn familie. In ruil liet ons land Assadollah Assadi vrij. Assadi werd in 2021 in ons land veroordeeld wegens het voorbereiden van een aanslag op de Iraanse oppositie. Volgens Iran is Assadi een diplomaat en is hij onschuldig.