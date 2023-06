Politie Leuven houdt opendeurdag: "Aan het brede publiek laten zien wat een job bij de politie inhoudt"

Er is een heleboel te doen tijdens de opendeurdag. Zo toont de politie met infostandjes bijvoorbeeld wat ze doet tegen cyber- en drugscriminaliteit, maar er zijn ook doe-standjes waar mensen bijvoorbeeld een alcoholtest kunnen doen of de verschillende kledingattributen van de politiemensen aantrekken. Er is ook een opdrachtenparcours voor kinderen en een fotohoekje waar ze zich kunnen laten fotograferen op een moto of in een combi. Ze kunnen ook schieten op een doel met een laserpistool of een les verdedigingstechnieken volgen.