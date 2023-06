Topmanagers van Twitter nemen ontslag, op de dag dat Elon Musk omstreden documentaire deelt

Het aftreden kwam er wel op een dag dat Musk zijn moderatieteam openlijk te kijk zette op het platform. Die had eerder de promotie van "What is a Woman?" tegengehouden.

Dat is een controversiële film van de conservatieve opiniemaker Matt Walsh waarin hij transgenderisme in vraag stelt. Volgens critici verspreidt de film een anti-transboodschap en is hij daardoor schadelijk. Promotie ervan op Twitter werd ook tegengehouden om mogelijke adverteerders niet af te schrikken.