Pastoor van Meerhout en Laakdal trakteert 200 parochianen op abdijbier en frieten voor zilveren jubileum

Eric Segers is Norbertijn en woont in de abdij van Averbode, waar hij econoom is. Daarnaast heeft hij ook acht parochies onder zijn hoede. Intussen is hij 25 jaar priester. "De tijd is voorbij gevlogen", vertelt Segers. "De herinnering aan mijn priesterwijding zit nog vers in het geheugen. Voor mij was het verrassend dat ik dit jaar al mijn 25 jaar priesterschap vier."