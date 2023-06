Auto vat vuur in Staatsbossen in Ravels: 10.000 vierkante meter natuur gaat in vlammen op

In de Staatsbossen in Ravels, in de Antwerpse Noorderkempen, heeft een auto vuur gevat. De auto brandde volledig uit en het vuur deed ook zo'n 10.000 vierkante meter natuur in vlammen opgaan. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. Eerder was er ook al een natuurbrand in Meerle, bij Hoogstraten.