BEKIJK - Rellen in Leipzig na veroordeling extreemlinkse militante, die op neonazi's jaagde

Leipzig ligt in de Duitse staat Saksen, waar het rechts-extremisme steeds toeneemt, maar waar ook een extreemlinkse scene stevig geworteld is. Leipzig is al jaren het brandpunt in de strijd tussen de twee extremen.

Zo woonde Lina E. bijvoorbeeld in een studentenhuis in de wijk Connewitz in Leipzig. Connewitz staat bekend als een links stadsdeel, met veel gekraakte woningen, alternatieve samenleefvormen en veganistische eettenten. De wijk is sinds de val van de Berlijnse Muur vaak het doelwit van extreemrechts. En links is beginnen te reageren op die aanvallen.