Minister Van Quickenborne open voor debat over straffen, maar "een straf gaat niet alleen over wraak"

"De wetten zijn wat ze zijn en 300 uur werkstraf is het maximum. Maar ik ben bereid het debat te voeren", zei de minister. De komende weken vindt in de Kamer het debat plaats over het nieuwe Strafwetboek. "Straffen gaan enerzijds over vergelding, en dat is ook nodig. Maar straffen gaan anderzijds ook over hoe we mensen terug op het rechte pad kunnen krijgen. Dat moet je mooi in balans leggen."