Politiezone MIDOW roept op tot kalmte: "Melding over verdwenen meisje in Ingelmunster is waarschijnlijk vals"

De politiezone MIDOW roept op om niet ongerust te zijn over de mogelijke verdwijning van een meisje in Ingelmunster. Sinds zaterdag circuleren online berichten over die verdwijning. "Er is inderdaad een verdwijning gemeld, maar na onderzoek kunnen we concluderen dat de melding waarschijnlijk vals is", zegt Ruben Depaepe, korpschef voor de politiezone MIDOW.