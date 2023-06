Voetballen met 1 been en keepen met 1 arm: ondanks beperking tonen nationale amputatievoetballers in Wetteren wat ze kunnen

De nationale ampvoetbalfederatie werd tien jaar geleden opgericht, in het prothesebedrijf Vigo In Kwatrecht (Wetteren). Er zijn dertig spelers lid van. Dat is niet zo’n groot aantal en dat heeft zijn redenen. “De meeste ampvoetballers leven in landen waar er oorlogen zijn geweest”, vertelt jeugdcoach Wendy De Cock (37). “In België is er geen oorlog, en dus zijn er hier veel minder.”

Belgen die een ledemaat missen, zijn doorgaans zo geboren, of verloren een ledemaat door ziekte of een ongeval. “In Oekraïne verwachten we een toename, omdat het daar nu oorlog is. Hoe je daarmee omgaat, hangt af van persoon tot persoon. Sommige mensen draaien de dag nadien al de knop om, bij anderen duurt dat jaren.”