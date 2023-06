Na Tildonk bloemendorp en Wespelaar bluesdorp wordt Wakkerzeel "kunstdorp"

Wakkerzeel is een echt kunstdorp waar veel mensen met kunst of ambacht bezig zijn. Dat uit zich in verschillende initiatieven. "In 1994 is onze organisatie gestart met een tweejaarlijkse kunstwandeling door het dorp. Tijdens die wandeling stellen plaatselijke kunstenaars hun kunst tentoon. De pastorie wordt bijvoorbeeld opengesteld, maar ook de mensen thuis zetten de deuren open voor bezoekers", zegt hij. Een initiatief waarvoor meer en meer interesse is. "We zijn begonnen met 11 deelnemers, en nu zijn we al met 55", vertelt Jaubin trots.