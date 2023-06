Wie herstelt het vertrouwen in de instellingen?

Toch moeten politici niet zwijgen over de rechterlijke macht, maar ze moeten erover praten vanuit hun rol en functie, en dat is debatteren in het parlement, over bijvoorbeeld de strafmaat of de rol van werkstraffen in het strafrecht. Dat is de stelling van de magistraten.



Zo'n debat betekent ook, zo zeggen de magistraten nog, "er alles aan doen om het vertrouwen van de burger in de instellingen te herstellen door in verbinding te gaan, uitleg en duiding te geven en niet door te polariseren."