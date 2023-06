8 mensen opgepakt in ons land voor internationale cocaïnehandel, uitloper van onderzoek naar maffiaclan 'Ndrangheta

Vanochtend is de politie binnengevallen op 11 adressen, voornamelijk in Elsene, Luik , Ans, Grâce-Hollogne en Antwerpen. In totaal werden 8 personen opgepakt die verdacht worden van internationale drugshandel. Tijdens de huiszoekingen werd een vuurwapen, 5 kilo cocaïne en 30.000 euro cash in beslag genomen.

Op dit moment worden de acht verhoord, de onderzoeksrechter zal later beslissen over hun aanhouding. Ook in Duitsland werd er overigens iemand opgepakt, ons land heeft om zijn uitlevering gevraagd.