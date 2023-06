Vriendin vermoorde Ilse Uyttersprot spreekt voor het eerst: "Jurgen kon iedereen zo goed bespelen dat we het niet gezien hebben"

Wat opvalt wanneer Katrin over Ilse Uyttersprot vertelt, is dat ze heel vaak in de tegenwoordige tijd over haar spreekt. “Als ik in de auto zit, denk ik nog altijd: ik ga haar efkes bellen. En dan sta ik echt op het punt om haar te bellen en dan… ja, dat gaat niet hé. Ze is er niet meer. Dus voor mij is dat nog altijd heel moeilijk.”

Ilse Uyttersprot was één van Katrins beste vriendinnen. Ze leerden mekaar kennen toen hun kinderen nog klein waren, maar vooral de scheiding van Uyttersprot bracht hen heel dicht bij mekaar. Ze speelden samen volleybal, gingen naar Tomorrowland en waren onafscheidelijk op fuiven en carnaval. Maar ze maakten ook lange wandeltochten samen. “Wanneer ik nu op die plekken ga wandelen, mis ik haar enorm”, vertelt Katrin. “We kwamen zo goed overeen. We vulden mekaar aan. We hebben heel veel diepgaande gesprekken gehad, maar ook hele leuke gesprekken. Ik mis dat enorm. Het is zo onwezenlijk dat iemand het recht heeft... En dan nog bij Ilse.”