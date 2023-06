Al tiende ongeval in vijf jaar tijd tegen brug in Veurne, maar extra maatregelen komen er niet

"Twee jaar geleden hebben wij al gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer om extra signalisatie te plaatsen, want de bestuurders lijken niet door te hebben hoe hoog hun bestelwagens zijn", zegt schepen van Mobiliteit Pascal Sticker (Veurne Plus). "Het probleem is dat Wegen en Verkeer daar een opslagloods in de buurt heeft. Hun vrachtwagens of die van de aannemers gebruiken de Vaartstraat en de plekken rond de brug om te manoeuvreren."