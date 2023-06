RFC Antwerp wordt landskampioen in het voetbal en pakt zo na de Beker van België "den dubbel"

In Antwerpen is rond 20.30 uur gisterenavond een groot feest losgebarsten in en rond het Bosuilstadion. Nadat eerst Genk en Union afwisselend landskampioen leken te worden, was het toch Antwerp dat aan het langste eind trok. Dat dankzij een doelpunt van Toby Alderweireld in de laatste minuten. Antwerp speelde zo 2-2 gelijk tegen Genk. Dat was voldoende, omdat Union met 1-3 verloor van Club Brugge.