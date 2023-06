Antwerpfan Koen vereeuwigt titelwinst met tattoo op bovenbeen: “Dit is onvergetelijk en ik wil een blijvende herinnering"

Superfan Koen Symons uit Deurne is nog altijd niet bekomen van de avond. "Het was een rollercoaster van 90 minuten. Ik ben al 23 jaar fan van Antwerp. Ik ben gisterenavond meegegaan op verplaatsing naar Genk. Ik ben 1000 keer gestorven. Op het moment dat de Alderweireld scoorde en de titel voor ons was, ging iedereen door het dolle heen. Het waren echt zotte taferelen", vertelt hij in "Goeiemorgen Morgen!" op Radio2.