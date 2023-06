Antwerpenaren nemen voor het eerst meer de fiets dan de auto naar het werk

De stad Antwerpen stelde vandaag haar nieuw mobiliteitsrapport voor. Daaruit blijkt vooral dat het fietsverkeer in de stad fors gestegen is. In 2022 had de fiets voor het eerst een groter aandeel dan de auto in het woon-werkverkeer. Meer dan 40 procent van de bewoners neemt de fiets, tegenover 36 procent dat de auto neemt om naar het werk te gaan. Ook bij andere verplaatsingen, zoals school of vrije tijd, wint de fiets aan populariteit. De elektrische fiets is daarbij een belangrijke stimulans, klinkt het.