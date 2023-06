Apple stelt "revolutionaire" VR-bril Vision Pro voor

Apps projecteren in de woonkamer terwijl je in de zetel zit, het nieuws lezen of een email schrijven zonder handen of volledig in de omgeving van de film zitten als een nooit eerdere 3D-ervaring. Het kan allemaal, en nog veel meer, met wat Cook doopt tot een "revolutionaire virtualrealitybril"



Besturen doe je met je vingers, ogen en stem. Met je ogen scroll je door je apps, door je vingers tegen elkaar te tikken open je er een en met je stem typ je vervolgens wat je wil. Als de digitale wereld even overheerst, is er een eenvoudige draaiknop waarmee je de mate van digitaliteit en werkelijkheid kan afstellen.