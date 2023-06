Australië gaat een groot zeereservaat instellen rond Macquarie Island, een "wonderland voor wilde dieren"

"Het is een uitzonderlijke plek", zegt Plibersek over Macquarie Island. "Het is een wonderland voor de wilde dieren en een cruciale broedplaats voor miljoenen zeevogels, zeehonden en pinguïns. Ik wil onze oceanen beschermen voor onze kinderen en kleinkinderen."

Het plan om het ecosysteem uit te breiden was in februari voorgesteld. Er volgden twee maanden van publieke raadplegingen, maar veruit de meeste feedback was volgens de regering positief.