Australië laat na 20 jaar "seriemoordenares" Kathleen Folbigg vrij: "Baby's stierven aan genetische ziekte" 

Na 20 jaar cel is in Australië gedetineerde Kathleen Follbigg vrij. De 55-jarige vrouw kreeg in het land ooit de stempel van "ergste vrouwelijke seriemoordenaar" toebedeeld, maar haar zaak werd herbekeken en na wetenschappelijk onderzoek blijkt er nu "aanzienlijke twijfel" over haar schuld. Folbigg werd veroordeeld voor de moord en doodslag op haar vier kinderen.