Hammenaar doopt Evangeliestraat om tot Puttenstraat: "Putten in weg zijn levensgevaarlijk"

Schepen van Openbare Werken Koen Mettepenningen (CD&V) is op de hoogte van de staat van het wegdek en erkent de problemen. "Enkele jaren geleden is de Evangeliestraat voor 80 procent geasfalteerd, met uitzondering van het deel tussen Vierweegs en Weverstraat", zegt hij. "Het is ook net dat deel dat veel te lijden heeft onder het sluipverkeer door de werken op de N446. Het blijft natuurlijk afwegen of we zo’n wegen wel aantrekkelijker moeten maken voor dit sluipverkeer. We hebben eind vorige week met de eigen uitvoeringsdiensten een aantal diepe putten gevuld. Onze diensten hebben ook al de bestelbon klaargemaakt voor de firma die in een aantal andere straten -waaronder de Evangeliestraat, de Kaaistraat en de Roodkruisstraat- grondige herstellingen zal uitvoeren. We blijven inzetten op een veilige mobiliteit in onze gemeente, maar we zijn vaak gebonden aan budgetten en onvoorspelbaarheden."