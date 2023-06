Twee nieuwe verdachten aangeklaagd voor dubbele moord in Braziliaanse Amazonewoud

Begin juni 2022 begonnen Dom Phillips en Bruno Pereira aan een boottocht door de afgelegen Javari-vallei, in het noordwesten van Brazilië. Phillips werkte als freelancer voor gerenommeerde kranten, zoals The Guardian en The Washington Post. Hij volgde Pereira in het kader van een nieuw boek rond duurzaamheid in het Amazonewoud. Pereira was een expert die zich inzette voor de Braziliaanse inheemse bevolking. Hij wilde contact maken met de volkeren in de Javari-vallei en hen afraden om deel te nemen aan de illegale vis- en jachtactiviteiten in het gebied.

Maar Phillips en Pereira keerden nooit terug. Op 5 juni werden de twee mannen doodgeschoten tijdens hun tocht. Drie vissers zitten al in de gevangenis op verdenking van de moorden: Amarildo da Costa de Oliveira en Jefferson da Silva Lima bekenden al hun betrokkenheid, de derde visser blijft zijn onschuld volhouden.