Politie van Hongkong arresteert 20-tal demonstranten bij herdenking van protesten op Tiananmenplein

Op zondag werd in China de 34ste verjaardag herdacht van de pro-democratische protesten op het Tiananmenplein in Peking, de hoofdstad van het land. Op verschillende plaatsen in het land zorgde dat voor wat onrust. In Hongkong, het laatste door China gecontroleerde gebied waar herdenkingen werden gehouden, werden ruim 20 mensen gearresteerd, onder wie ook kunstenaars en activisten.

De demonstranten staken er het licht van hun smartphone aan of droegen een theelichtje, een vorm van stil protest om de slachtoffers te herdenken. Volgens de politie werden ze gearresteerd "omdat ze de goede vrede verstoorden". In de Chinese hoofdstad Peking, waar het Tiananmenplein ligt, werd de controle rond de plaats aangescherpt.