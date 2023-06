Chiro van Kester verhuist naar oude pastorie

Afgelopen weekend kreeg de chiroleiding van Kester officieel de sleutel overhandigd van de pastorie. Daar wordt vanaf september het nieuwe chirolokaal ondergebracht. "Momenteel zit de chiro van Kester in het klooster", zegt burgemeester Simon De Boeck (CD&V) van Gooik. "Die gebouwen zijn verouderd en de chiro heeft dringend nood aan nieuwe lokalen. Deze verhuis maakt deel uit van een operatie waarbij we heel wat gemeenschapsfuncties een nieuw gebouw geven in Kester. De polyvalente zaal komt in de kerk terecht. De school komt op de plaats waar nu de polyvalente zaal en het klooster staan. De chiro verhuist dus naar de pastorie."

"Ze doen hier al 20 jaar hun "Café Achter 't Gat", ter gelegenheid van de processie en eigenlijk kunnen ze er nu al in", vult de burgemeester aan. "Vanaf september kunnen ze er hun nieuwe werkjaar opstarten. In Groot Gooik zijn er zeven jeugdverenigingen. We kunnen hen niet allemaal een nieuw gebouw geven, maar we steunen hen wel met investeringssubsidies tot 200.000 euro. De pastorie van Kester is een speciaal geval. Dat gebouw is eigendom van de gemeente en wij vragen daarom een klein huurbedrag aan de chiro."