Dan toch geen bedrijventerrein bij wijk De Mol met dank aan... Ventilus

De buurtbewoners van De Mol zijn alvast blij met de beslissing. "Wij hebben twee kinderdagverblijven en we gaan vaak naar buiten met de kindjes", laat Christophe Verschaeve weten. "In een bedrijventerrein is het veel drukker qua verkeer en is er ook meer CO2-uitstoot. Nu is de buurt heel landelijk en het zou wel heel interessant zijn mocht dat zo blijven."