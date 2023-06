Koninklijke Demerlijnvissers en stad Aarschot herstellen een vissersstrook aan de Demer

"De werken waren dringend nodig, want de veiligheid van de vissers kwam in het gedrang", zegt Danny Cypers, de secretaris van de Koninklijke Demerlijnvissers. "De rand kon zomaar afbrokkelen en iemand het water insleuren. We hebben daarom met de stad Aarschot besloten om een volledig nieuwe oever te installeren. Wij hebben de materialen, die ongeveer 12.000 euro kostten, aangekocht en de stad heeft de werken uitgevoerd."

Schepen Gerry Vrancken (Open VLD) is verheugd met de samenwerking. "De mannen van de visclub nemen de rivieren en de vijvers van Schoonhoven onder handen", zegt Vrancken. "Met drie arbeiders, een kraan en heel wat gedrevenheid hebben we de klus geklaard. Voor zulke initiatieven staan we als stadsbestuur altijd open."