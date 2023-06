De Okkernoot vzw maakt twaalf insectenhotels voor Herne

De bloemenweide aan de Wippeweide in Sint-Pieters-Kapelle, een deelgemeente van Herne, heeft vanaf nu een insectenhotel. Daarnaast werd er 64 meter haag aangeplant en 28 meter takkenril aangelegd waarin vogels en insecten kunnen schuilen. "Zo ontstaan er meer natuurplekjes in Herne waar we de biodiversiteit verhogen", zegt schepen van milieu Kris Degroote (CD&V).

"We hebben ook voor extra natuurstapstenen gezorgd op het Stationsplein in Herne, in de Markstraat bij de Lookaitse en in de Kramerijkstraat. In totaal hebben we gezorgd voor 407 m² bloemenweiden en 20.280 bloembollen naast een aantal hoogstambomen. De bewoners van Okkernoot vzw bouwden twaalf grote insectenhotels. Zij hebben vandaag het laatste geïnstalleerd op de Wippeweide."