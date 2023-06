Dief maakt 40.000 euro buit in centrum Brussel

De slachtoffers werden op 22 mei in het centrum van Brussel bestolen. "De verdachte doorzocht een reiskoffer en zou er voor bijna 40.000 euro aan spullen hebben uitgehaald, waaronder dure juwelen, cosmeticaproducten en een bedrag van 8.000 euro in cash geld”, zegt de politie. "De man werd herkend op camerabeelden en sindsdien gezocht. Afgelopen dinsdag werd hij opgemerkt door een patrouille van de Trekkersbrigade en opgepakt. De verdachte, illegaal in het land, is geen onbekende voor de politiediensten en werd na verhoor ter beschikking gesteld van het parket.”