Eén woonmaatschappij voor hele Meetjesland: "De komende 10 jaar 650 woningen extra"

De gemiddelde huurprijs voor een sociale woning is 375 euro, ongeveer de helft van die op de private markt. "De efficiëntiewinst die we halen uit de fusie zal telkens opnieuw toegevoegd worden aan onze reserves om opnieuw te investeren in betere en meer sociale woningen. We hebben als Woonmaatschappij Meetjesland de ambitie de komende tien jaar een 500-tal huurwoningen en een 150-tal koopwoningen op te richten.”

In het Meetjesland staan heel wat projecten voor de deur, zoals Debbautshoek, Wittouck en Groene Briel in Zelzate, Oosthoek in Oosteeklo, Biezenkouter in Ertvelde en Kapelaanstraat in Maldegem.